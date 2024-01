"I tifosi contestano il Napoli che perde in casa del Toro: espulso Mazzocchi".

Nell'edizione di oggi, Il Roma apre in prima pagina con il tracollo de Napoli a Torino: "Vergognatevi. I tifosi contestano il Napoli che perde in casa del Toro: espulso Mazzocchi. Tutti in silenzio e in ritiro fino al derby".