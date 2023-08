PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Brava Juve, ma chi segna?"

"Brava Juve, ma chi segna?" è il titolo quest'oggi di Tuttosport che analizza la prova contro l'Atalanta dei bianconeri

"Brava Juve, ma chi segna?" è il titolo quest'oggi di Tuttosport che analizza la prova contro l'Atalanta dei bianconeri, apparsi offensivi, solidi, ma che non riescono a finalizzare. Di spalla il super-debutto di Tonali col Newcastle, le prove di pace tra Mbappè ed il Psg ed in taglio alto l'Inter che chiude per Carlos Augusto.