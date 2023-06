PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Colpi Juve: Milik, è fatta! Parisi quasi"

L'apertura in prima pagina di Tuttosport nell'edizione odierna è sul premio Golden Boy: "Musial-Bellingham. Via al Golden Derby".

L'apertura in prima pagina di Tuttosport nell'edizione odierna è sul premio Golden Boy: "Musial-Bellingham. Via al Golden Derby". In talgio basso spazio anche al mercato della Juventus: "Colpi Juve: Milik, è fatta! Parisi quasi". A centro pagina il mercato dell'Inter: "United su Onana: Vicario vede l'Inter".