PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Derby finale. Bufera arbitro”

“Derby finale. Bufera arbitro”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento alla semifinale di ritorno di Champions League di questa sera tra Inter e Milan. In taglio alto l'intervista al dottor Tencone, ex medico della Juventus: "Pogba, salta le vacanze!". In taglio basso il mercato del Torino: "Vlasic, il Toro chiede lo sconto al West Ham".