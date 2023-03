PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Di Maria, fai ancora l'Angel!"

Spazio anche di processi con l'avvocato Matera: "Il -15 sarà tolto".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus, impegnata questa sera in Europa League: "Di Maria, fai ancora l'Angel!". Spazio anche di processi con l'avvocato Matera: "Il -15 sarà tolto". In taglio alto il Milan che fa pari a Londra e vola ai quarti di Champions League: "E' un Milan da leoni! Ai quarti dopo 11 anni". Nel box in basso spazio al Torino: "Pure Cairo dopo Juric ora parla di ambizioni".