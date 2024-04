PRIMA PAGINA - Tuttosport: "E' l'ora di Giuntoli"

"Le priorità del DT per rifare una grande Juve".

"È l'ora di Giuntoli", apre così l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento al mercato della Juventus. "Le priorità del DT per rifare una grande Juve". In taglio basso spazio all'Europa League, con l'euroderby tra Milan e Roma e la sfida tra Liverpool e Atalanta: "Milan-Roma e sogni di Dea, la nostra Europa". Nella colonna di destra il mercato del Torino: "Toro, Zapata e rivoluzione! Con Pinamonti".