PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Giù il cappello"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri: "Giù il cappello". Il sommario: "Nel derby goduria finale: più forte di tutti, l'Inter è campione". Un box in taglio basso è riservato all'amministratore delegato dell'Inter: "Il capolavoro di Marotta". Spazio anche alla situazione dei bianconeri, attesi in Coppa Italia dalla Lazio: "Juve, voglia di Coppa. Ma così non... Var".