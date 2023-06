PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Parisi, Mazzocchi, Missori: Juve, 3 nuove frecce tricolori"

"Parisi, Mazzocchi, Missori: Juve, 3 nuove frecce tricolori" scrive Tuttosport in prima pagina quest'oggi.

"Parisi, Mazzocchi, Missori: Juve, 3 nuove frecce tricolori" scrive Tuttosport in prima pagina quest'oggi. Apertura dedicata ai motori ma in prima c'è spazio anche per il calcio e in particolare per il calciomercato della Juventus. Priorità terzini per il club bianconero: italiani, giovani, versatili, così la Vecchia Signora riparte dalle fasce. Caso UEFA: un'intervista imbarazza Ceferin.

Serie A - Gli ultimi verdetti della stagione tra Serie A e Serie B: "Verona in A: Spezia piange. Ranieri, prodigio Cagliari". Scaligeri in A, vittoria per 3-1 nello spareggio salvezza contro lo Spezia sul neutro del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Impresa dei sardi al 94' al San Nicola: contro il Bari decide Pavoletti.