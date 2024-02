PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Potere Inter. Juve, più di così..."

"Potere Inter. Juve, più di così...", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport per raccontare della sconfitta dei bianconeri nel match-Scudetto

"Potere Inter. Juve, più di così...", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport per raccontare della sconfitta dei bianconeri nel match-Scudetto con l'Inter. Decide alla fine un autogol di Gatti e Inter che vola a +4 con le mani sullo Scudetto. In taglio basso "Toro male, Juric peggio" per "l'orrido 0-0 con la Salernitana". Di seguito la prima pagina completa