PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Rombo di Toro"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina al colpo di testa vincente di Vlahovic che permette alla Juve di battere la Salernitana nel recupero: "Capa tosta". In taglio alto spazio al Torino che travolge il Napoli 3-0: "Rombo di Toro". Nel box in basso spazio anche al Milan, uscito vincitore dal Castellani di Empoli: "Settimana da vero Milan, e i giovani incantano".