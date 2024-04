PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tormenti Chiesa. Futuro Yildiz"

"Equivoci tattici e mugugni nel derby. L'azzurro soffre però non va via".

"Tormenti Chiesa. Futuro Yildiz", titola così Tuttosport nella prima pagina di oggi. "Equivoci tattici e mugugni nel derby. L'azzurro soffre però non va via". In taglio alto spazio al ritorno dei quarti di Champions: "Riecco la Champions stellare: Mbappé da rimonta". In taglio basso i posticipi di Serie A di ieri: "Verona, pari da Dea. Genoa, stop alla Viola".