Napoli-Eintracht, le formazioni: torna Lobotka dal 1'! Out Neres, doppia novità a sinistra
Il Napoli si prepara a ospitare l'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-26, cercando il riscatto dopo la pesante sconfitta di Eindhoven. La gara, in programma al Maradona, rappresenta un crocevia fondamentale per gli azzurri, attualmente al 23° posto con tre punti, gli stessi della formazione tedesca. Entrambe le squadre arrivano da prestazioni altalenanti e con diverse problematiche d'organico, rendendo l'esito della sfida quanto mai incerto.
Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli torna Lobotka dal 1' a centrocampo. In difesa Gutierrez vince il ballottaggio con Olivera per sostituire Spinazzola a sinistra; c'è il rientro di Rrahmani anche in Champions in mezzo. Davanti l'escluso è Neres, a cui Conte preferisce Elmas per completare il tridente con Politano e Hojlund. Di seguito i due schieramenti.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt
Allenatore: Dino Toppmoller
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
