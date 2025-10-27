Corsera - Contro l'Inter Conte ha organizzato la riserva indiana contro l'avversario armato

di Arturo Minervini

"Contro l'Inter Conte ha organizzato la riserva indiana contro l'avversario armato". Questa l'immagine utilizzata dal Corriere della Sera per esaltare la preparazione del match contro i nerazzurri del tecnico azzurro: “Furbizia e intelligenza, doti applicate anche alla tattica, consentono ad Antonio Conte di saltare la staccionata più alta e rimettere il Napoli al centro del dibattito, dentro e fuori dal campo. Di riposizionarlo, soprattutto, in vetta alla classifica insieme con la Roma. Vincere contro l’Inter, nella maniera più sorprendente possibile, con scelte tecniche inedite, è stato come il tappo dello spumante che salta incontrollato, supera ogni tipo di resistenza e lascia fuoriuscire arsenico e bollicine.

Ha trovato il bandolo di una matassa intricatissima nel momento forse peggiore della sua gestione, ha subito l’onta (record personale) di un 6-2 in Champions e ha individuato il nemico (sportivo) migliore possibile per gestire l’orgoglio, imporre la propria legge e tirare fuori i sassolini accumulati nelle scarpe. Il film perfetto per Antonio Conte che organizza la riserva indiana contro l’avversario armato". 