Quanti giocatori a scadenza: due azzurri lasceranno sicuramente Napoli

Se per Lorenzo Insigne non c'è ancora accordo per il rinnovo di contratto, se per Ospina e Mertens si valutano possibili soluzioni per altre stagioni in azzurri (tutti e tre sono in scadenza nel 2022), ci sono due calciatori del Napoli che sicuramente lasceranno la piazza azzurra a fine stagione. Si tratta di Ghoulam e Malcuit. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ricordando che entrambi sono a scadenza, fa sapere che non rinnoveranno.