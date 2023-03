Quotidiani bocciano Di Lorenzo: "La peggiore stagionale al Maradona"

Tuttosport scrive che è "molto più bloccato del solito" e poi aggiunge "che non sia sereno lo conferma il banale tocco di braccio che determina il rigore"

La prima partita delle qualificazioni a Euro 2024 non premia l'Italia che perde a Napoli contro l'Inghilterra per 2-1. Nel suo stadio fallisce anche Di Lorenzo, indispensabile per il Napoli, dannoso (in questo caso) per gli azzurri. La Gazzetta dello Sport scrive: "Un tempo disastroso con l'errore gravissimo del rigore che per poco chiude il match. Nel Napoli non fa mai un errore così". Il Corriere dello Sport scrive: "La mano larga, quella che manda Kane sul dischetto, è una leggerezza che pesa e diventa insopportabile, quasi lo snatura".

Tuttosport scrive che è "molto più bloccato del solito" e poi aggiunge "che non sia sereno lo conferma il banale tocco di braccio che determina il rigore". Il Corriere della Sera in occasione del fallo da penalty col tocco di braccio mentre contrasta Kane lo definisce "sfortunato". Infine la valutazione di TMW: "Una delle peggiori gare stagionali al Maradona non a caso arriva con la maglia della Nazionale. In questo momento all'Italia mancano tante delle certezze di cui il Napoli di Spalletti è in possesso".