Raccolta fondi Cotugno: partecipa anche lady Ospina con la sua donazione

Tutti in campo per aiutare chi soffre a causa del Coronavirus. Negli ultimi giorni il Napoli ha fatto tanto: Insigne ha donato 100mila euro al Cotugno, ma non è stato l'unico, con un gesto di generosità, a dare una mano all'ospedale di Napoli. Lo ha fatto anche Callejon con la sua Marta, lo ha fatto lady Milik, lo ha fatto la dolce metà di Zielinski e, riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, lo ha fatto anche lady Ospina che ha voluto aderire alla raccolta fondi donando mille euro. Un gesto utile per una buona causa.