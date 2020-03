"Voglio aiutare la mia città", splendido gesto di Insigne: retroscena della chiamata con De Luca

Lorenzo Insigne cuore d'oro. Il capitano ha fatto tutto come una persona qualunque, in anonimato. Ha chiamato martedì pomeriggio la segreteria di Vincenzo De Luca e ha chiesto di parlare con il presidente. Normale attesa al telefono, e poi ecco il governatore incredulo: «Ciao Insigne». È cominciata così la conversazione, breve oltre che inedita, tra il calciatore del Napoli e il governatore. Insigne è stato diretto: "Voglio fare qualcosa per la mia città, voglio aiutare i medici del Cotugno. Mi dica come devo fare". De Luca, che ieri mattina ha rivelato il grande gesto di generosità, gli ha parlato della raccolta fondi che di lì a qualche ora sarebbe stata attivata proprio per il centro di infettivologia più grande della Campania. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.