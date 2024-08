Raspadori, pioggia di 5 sui quotidiani: "Poco utile e gara non adatta alle sue caratteristiche"

Pioggia di 5 per Giacomo Raspadori, inconcludente ieri nella gara contro il Modena in Coppa Italia. Per l'attaccante azzurro non proprio la serata ideale contro una squadra molto chiusa che ha evidenziato le sue difficoltà nel fare reparto e dare peso in area.

Corriere dello Sport 5 - Mai uno spunto, un dribbling, un pericolo. Niente di niente. Inevitabile che sia lui a uscire per primo da questa partita.

Tuttonapoli 5 - Non proprio la gara adatta alle sue caratteristiche, lontanissime da quelle di una punta che può dare peso in area. Fatica ad entrare in partita, chiuso dai tre centraloni del Modena che stringono nell'ambito di una difesa sempre a 5. Sbaglia anche tecnicamente, poi perde lucidità e Conte lo richiama in panchina

Gazzetta dello Sport 5 - Poco utile. Non è una partita adatta a una punta con le sue caratteristiche