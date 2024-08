Napoli-Modena 4-3dcr, le pagelle: Meret decisivo ai rigori! Raspa delude, l'attacco non sfonda

Le pagelle di Napoli-Modena 4-3dcr

Meret 8 - Il Modena si rende pericoloso in contropiede, ma non deve compiere particolari interventi: una presa bassa e poi viene salvato dall'incrocio dei pali. Protagonista assoluto dal dischetto con due rigori parati e chissà che questa serata possa dargli quella fiducia che spesso è mancata e cancellare anche certe titubanze ataviche dell'ambiente.

Di Lorenzo 6 - Si sgancia spesso, stringendo molto la posizione per creare un po' di imprevedibilità quando il Modena si abbassa con tutti gli effettivi quasi in area di rigore.

Rrahmani 6 - Diversi duelli, qualche rincorsa quando il Modena ribalta il campo, ma per il resto al di là di un paio di contropiede non deve compiere particolari interventi.

Buongiorno 6 - Diversi anticipi, poi la partita gli impone più che altro di sganciarsi, dettare il moviment per provare ad allargare le maglie della difesa del Modena.

Mazzocchi 5,5 - Quasi sempre aperto in ampiezza, il Napoli si appoggia spesso ed il Modena gli concede il fondo: arriva spesso al cross che però non è l'arma della serata con il solo Raspadori nel cuore dell'area. Nella ripresa arriva al tiro, ma non trova la porta (dal 73' Ngonge 5,5 - Subito un paio di spunti, ma trovando sempre il raddoppio alle spalle e finendo per perdere un po' di fiducia)

Anguissa 6 - Diverse chiusure importanti perché il Modena nel primo tempo riparte spesso. Rispetto all'anno scorso è chiaramente in partita, anche se non manca qualche sbavatura e manca soprattutto quando accompagna l'azione o rinuncia al tiro.

Lobokta 6 - C'è poco da costuire da dietro, il Modena aspetta basso e si ritrova a gestire palla nello stretto quasi sempre al limite dell'area del Modena, non senza difficoltà contro la muraglia umana di Bisoli.

Spinazzola 6 - Un errore in uscita che poteva costare caro, ma è tra i più propositivi soprattutto nel primo tempo quando ci sono pochissimi spazi. Va spesso via, costringendo il Modena al raddoppio. Nella ripresa sbaglia di più tecnicamente e perde un po' di brillantezza (dal 73' Olivera sv - Entra per l'assedio finale ed ha la palla buona di testa al 90', ma non trova la porta)

Politano 5,5 - Nel primo tempo deve fraseggiare nello strettissimo, nella ripresa è più largo in ampiezza, ma non può uncinare il cross col mancino senza peso in area di rigore. Generosità in non possesso, ma anche diversi errori (dall'87' Cheddira sv - Entra probabilmente per tirare il rigore, da rigorista, e se lo fa parare)

Kvaratskhelia 6 - Gli manca la stoccata decisiva, ma è tra i più attivi, sfidando spesso da solo il catenaccio del Modena quando trova poca assistenza dai compagni. Sistematicamente raddoppiatto i triplicato, ma difficile giudicarlo negativamente. Pesante il quinto rigore, calciato benissimo e lanciando un messaggio anche per il campionato.

Raspadori 5 - Non proprio la gara adatta alle sue caratteristiche, lontanissime da quelle di una punta che può dare peso in area. Fatica ad entrare in partita, chiuso dai tre centraloni del Modena che stringono nell'ambito di una difesa sempre a 5. Sbaglia anche tecnicamente, poi perde lucidità e Conte lo richiama in panchina (dal 64' Simeone 6 - Dà subito centimetri e duelli. Al primo pallone buono va alla sfida aerea creando una chance per Kvaratskhelia, al secondo nel finale manda alto)