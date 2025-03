Restyling o nuovo stadio? ADL ha comunicato la sua scelta a Manfredi

Continua a tenere banco la questione stadio. Ci torna oggi anche La Repubblica, che racconta le ultime novità con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe già comunicato al sindaco Gaetano Manfredi le sue intenzioni: "Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere al sindaco Gaetano Manfredi di essere più propenso a costruire un nuovo impianto in periferia.

Del progetto però non c’è ancora traccia ed è una zavorra per le ambizioni future del club azzurro, che con una “ casa” di sua proprietà si garantirebbe tra i 70 e i 100 milioni di entrate in più ogni stagione: la strada maestra per non dover sopravvivere grazie alle plusvalenze come è successo con il la doloroso addio di Kvaratskhelia - o con i proventi della Champions".