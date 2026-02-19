Da Bergamo, la ricetta per battere il Napoli: "Va aggredito subito! E quel dato sui gol..."

Per battere il Napoli l'Atalanta dovrà aggredire subito la formazione di Conte. E' questa la ricetta, secondo il Corriere di Bergamo: "Da Napoli a Napoli, adesso l'Atalanta si ritrova la stessa prima avversaria di Palladino. E l'approccio, domenica alle 15, sarà sotto la lente d'ingrandimento.

Non solo per cercare di non subire come accaduto finora la metà dei gol nel primo tempo, ma anche per concretizzare più cinicamente le occasioni in attacco, senza aspettare che agli avversari perdano in brillantezza: 22 gol su 35 l'Atalanta li ha segnati solo nella ripresa, spesso dopo 1'80", col Torino ha chiuso la gara al 95" e a Genova l'ha decisa al 94. Domenica non ci sarà tempo da perdere: il miglior modo per preparare la rimonta col Borussia è battere il Napoli aggredendolo subito"