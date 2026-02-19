Infortunio McTominay, ancora in dubbio ma Conte lo ritiene fondamentale: le ultime

Il Napoli resta in attesa di Scott McTominay, ancora alle prese con l’infiammazione al gluteo ma determinato a provarci per la sfida contro l’Atalanta. Nei prossimi giorni lo scozzese tenterà un rientro graduale agli ordini di Antonio Conte. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Percorso diverso per André-Frank Zambo Anguissa, che punta a tornare a disposizione per la trasferta di Verona del 28 febbraio. Il contributo di McTominay è ritenuto fondamentale in chiave Champions, per tenere a distanza Roma e Juventus e contenere la rimonta bergamasca.