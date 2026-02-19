McTominay in dubbio, Conte pensa al doppio play: cambia il partner di Lobotka?

Passi avanti importanti per Billy Gilmour, tornato in campo contro la Roma dopo oltre tre mesi di stop per pubalgia e subito decisivo con il passaggio che ha dato il la al 2-2 di Alisson Santos. Undici minuti che rappresentano un primo segnale positivo per ritrovare condizione e continuità.

In casa Napoli, lo scozzese è un’alternativa credibile a Stanislav Lobotka e, nel caso in cui Scott McTominay non dovesse recuperare, non è esclusa l’ipotesi del doppio play dal primo minuto contro l'Atalanta, con Eljif Elmas pronto a tornare in treqaurti. Sarebbe la prima volta dal 1° novembre, nella sfida contro il Como. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.