Condizioni Spinazzola? C'è la notizia in vista di Atalanta-Napoli

Oggi alle 13:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Come sta Spinazzola? Le ultime sul Corriere dello Sport oggi in edicola. "Nell’architettura della settimana tipo c’è anche la gestione delle forze per smaltire gli acciacchi, come sta facendo Spinazzola che non preoccupa per la trasferta di Bergamo, un’altra gara da ex per l’esterno sinistro del Napoli. Il focus è su McTominay che va ancora alla ricerca del recupero dall’infiammazione al gluteo, vuole farcela a rientrare per la partita contro l’Atalanta. La speranza è che nei prossimi giorni possa gradualmente tornare a disposizione di Conte".

