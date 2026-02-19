Condizioni Spinazzola? C'è la notizia in vista di Atalanta-Napoli
Come sta Spinazzola? Le ultime sul Corriere dello Sport oggi in edicola. "Nell’architettura della settimana tipo c’è anche la gestione delle forze per smaltire gli acciacchi, come sta facendo Spinazzola che non preoccupa per la trasferta di Bergamo, un’altra gara da ex per l’esterno sinistro del Napoli. Il focus è su McTominay che va ancora alla ricerca del recupero dall’infiammazione al gluteo, vuole farcela a rientrare per la partita contro l’Atalanta. La speranza è che nei prossimi giorni possa gradualmente tornare a disposizione di Conte".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
