Niente cambio modulo: Conte ha già scelto la difesa per l'Atalanta

vedi letture

Emergenza totale nel reparto arretrato del Napoli. Senza Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, Antonio Conte è pronto ad affidarsi a una difesa a tre nel 3-4-2-1. A scriverlo è l'edizione di oggi del Corriere dello Sport.

Contro l’Atalanta i candidati principali sono Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sulle corsie. Solo con il recupero dei centrocampisti si potrà valutare un ritorno alla difesa a quattro.