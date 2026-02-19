Niente cambio modulo: Conte ha già scelto la difesa per l'Atalanta
Emergenza totale nel reparto arretrato del Napoli. Senza Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, Antonio Conte è pronto ad affidarsi a una difesa a tre nel 3-4-2-1. A scriverlo è l'edizione di oggi del Corriere dello Sport.
Contro l’Atalanta i candidati principali sono Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sulle corsie. Solo con il recupero dei centrocampisti si potrà valutare un ritorno alla difesa a quattro.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
