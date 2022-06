Retroscena Sirigu: "Cercato dalla Lazio, ma è già in parola col Napoli"

Salvatore Sirigu ed il Napoli: una pista che resta calda con il portiere che aspetta il club azzurro nonostante le altre offerte che arrivano da altri club.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salvatore Sirigu ed il Napoli: una pista che resta calda con il portiere che aspetta il club azzurro nonostante le altre offerte che arrivano da altri club. Così scrive sulla questione l'edizione del Corriere dello Sport che parla del mercato di casa Lazio, con Sarri che aveva cercato il portiere svincolato dal Genoa: "Come nuovo secondo era spuntato il nome di Sirigu, in parola con il Napoli. In rosa, a Formello, c’è Adamonis, 25 anni, lituano.

Viene considerato in crescita, ma Sarri non lo reputa pronto. Si è proposto Federico Marchetti, 39 anni, tornerebbe da terzo, sogna di chiudere in biancoceleste. Ma non si sa ancora chi sarà il primo. Rinunciare a Carnesecchi non è facile".