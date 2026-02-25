Rientro McTominay, Il Mattino frena: "Sarà gestito con la massima prudenza"
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rientro di Scott McTominay sarà gestito con la massima prudenza. Il centrocampista del Napoli, fermo per un’infiammazione al tendine, non verrà forzato: sarà lui stesso a dare il via libera definitivo, solo quando si sentirà pienamente pronto.
Antonio Conte e lo staff medico azzurro intendono aspettare che lo scozzese torni al cento per cento della condizione, senza accelerazioni inutili. In altri momenti della stagione si sarebbe forse potuto correre qualche rischio, ma non ora.
McTominay, infatti, ha nel mirino un finale d’annata cruciale: un Mondiale da disputare con la sua nazionale e, prima ancora, una Champions da riconquistare con il Napoli. Il rientro avverrà soltanto quando l’infiammazione sarà definitivamente alle spalle e le sue prestazioni potranno tornare ai livelli abituali.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
