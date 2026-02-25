Anguissa, la luce in fondo al tunnel: test col Giugliano importante per lui

Si intravede finalmente uno spiraglio per il Napoli. Kevin De Bruyne spinge per tornare a disposizione contro il Torino, mentre Frank Zambo Anguissa è tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo, lasciandosi alle spalle il lavoro differenziato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sul camerunense.

Il centrocampista è rientrato in campo dopo uno stop che si è protratto oltre le previsioni iniziali a causa di un fastidioso problema alla schiena. Ora l’obiettivo è la convocazione per la trasferta di Verona, ma lo staff medico procederà con la massima prudenza, valutando giorno dopo giorno le risposte del fisico alle sollecitazioni dopo tre mesi e mezzo di inattività.

Intanto oggi la squadra sosterrà un allenamento congiunto con il Giugliano, proseguendo una prassi ormai consolidata per alzare l’intensità, armonizzare la condizione generale e facilitare il reinserimento di chi rientra da un infortunio. Sarà un test utile anche per capire se Anguissa potrà mettere nelle gambe i primi minuti e avvicinarsi ulteriormente al rientro ufficiale