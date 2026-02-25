Conte cerca nuovi gol: Politano ed Elmas ancora a zero

Da Politano a Elmas, da Lukaku a Giovane, Conte cerca firme di scorta per inseguire di nuovo l’Europa. Sul Corriere dello Sport si parla del problema del gol che esiste in casa Napoli, col tecnico che cerca nuovi gol: "Alisson è stata la sorpresa di fine gennaio, un mix d’emozioni con la perla alla Roma e poi le progressioni di Bergamo per la prima da titolare. Ci riproverà sabato col Verona quando sarà ex di turno un altro asso di gennaio, Giovane, anche lui brasiliano con 149’ in campo. Per lui tre gol con l’Hellas fino a gennaio.

Fa rumore il digiuno di Politano, che oggi fa il quarto a destra e che non segna dal 30 marzo 2025 al Milan al Maradona. Tra un mese circa sarà un anno. Stesso discorso per Elmas, professione jolly: 19 gol nella sua prima esperienza al Napoli, miglior marcatore dietro Kvara e Osi nell’anno dello scudetto e 4 con il Torino da gennaio a maggio dello scorso anno. Ora è fermo a zero. La grande attesa, però, è tutta per Lukaku. Sua l’ultima firma nell’anno dello scudetto, il 2-0 al Cagliari del 23 maggio".