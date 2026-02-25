Lukaku, momento delicato. Gazzetta: "È a un bivio della carriera"

Secondo La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku si trova davanti a un passaggio delicato, forse decisivo, della sua carriera. Un bivio che riguarda lui e il Napoli.

L’obiettivo è chiaro: tornare a essere un attaccante da top club, all’altezza di ambizioni importanti. La leadership non gli è mai mancata, resta un punto di riferimento nello spogliatoio, ma il campo racconta altro: fin qui appena 41 minuti complessivi, troppo poco per incidere.

Guardare troppo avanti, a ciò che sarà tra qualche mese, non aiuta. Oggi conta ritrovare continuità, ragionare partita dopo partita. Lukaku ha bisogno del Napoli per rilanciarsi, così come il Napoli ha bisogno del vero Romelu. Vuole spazio, chiede fiducia e la possibilità di tornare protagonista: da perno centrale fino a soluzione a gara in corso. Altrimenti, il rischio è che la sua esperienza in azzurro si avvii verso un epilogo anticipato.