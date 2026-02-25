McTominay, oggi arriverà un segnale definitivo per la sua presenza a Verona
Il Il Mattino si sofferma sull’allenamento congiunto tra il Napoli e il Giugliano andato in scena a Castel Volturno, facendo il punto anche sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non ha lavorato con il resto del gruppo, restando a parte per seguire il programma di recupero concordato con lo staff medico.
Prima della seduta si è intrattenuto a lungo con i componenti dello staff tecnico e sanitario e, quando si è affrontato il tema del possibile rientro, avrebbe lasciato trasparire qualche perplessità. Una speranza resta, ma le indicazioni decisive sono attese proprio dal test con il Giugliano: se McTominay non dovesse prendere parte all’allenamento insieme ai compagni, il segnale in vista della trasferta di Verona sarebbe praticamente definitivo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
