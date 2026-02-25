Bufera arbitrale, oggi riunione con i vertici per cercare una svolta

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, mercoledì 25 febbraio prenderà il via un ciclo di lavori dedicato alla classe arbitrale. Il vertice federale vuole intervenire in tempi rapidi: le polemiche che hanno investito i direttori di gara impongono una risposta immediata. L’appuntamento è fissato per le ore 15 in via Allegri. Ad aprire l’incontro sarà il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ma si tratterà inizialmente di una riunione a carattere tecnico riservata ai rappresentanti arbitrali. In un secondo momento, il confronto sarà esteso anche ai delegati di Serie A e Serie B.

Obiettivo dichiarato: trasformare in misure concrete la riforma illustrata nei giorni scorsi dal numero uno federale alle varie componenti del sistema calcio. In quell’occasione Gravina aveva posto una domanda diretta sulla soddisfazione rispetto all’attuale organizzazione arbitrale: la risposta, nei fatti, era stata un silenzioso ma eloquente dissenso generale, con la richiesta condivisa di un cambio di passo immediato.