ADL renderà pubblica la proposta per il VAR a chiamata: i dettagli

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbero pronti a rendere pubblica al più presto una proposta destinata a far discutere: trasformare il VAR in uno strumento anche su richiesta dei club.

L’idea sarebbe quella di introdurre un sistema ibrido, una via di mezzo rispetto all’attuale protocollo, prendendo spunto dal Football Video Support che sta trovando applicazione in Serie C dall’inizio dell’anno e che, finora, sembra aver dato riscontri positivi. Resta però un interrogativo tutt’altro che secondario: anche con un meccanismo simile, l’episodio di Bergamo avrebbe avuto un esito differente?