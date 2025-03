Rigore o no il braccio di Dumfries? Le moviole dei quotidiani: "E' staccato, ma davanti al petto"

Napoli-Inter è stata caratterizzata da due episodi: il contatto McTominay-Dumfires nell'area del Napoli, ma soprattutto il tocco di braccio dello stesso olandese su un tiro di Spinazzola. C'era un rigore per il Napoli? Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport: "Corre un rischio enorme McTominay quando arriva come un treno su Dumfries che aveva appena deviato di testa il pallone: l’intervento non è dei più sobri, composti, non tocca mai il pallone. La fortuna (per Doveri) è che sulla punizione fischiata successivamente (non per la gamba alta di Lobotka, sarebbe stato calcio di punizione indiretto, ma per l’entrata di Gilmour su Mkhitaryan) l’Inter vada in gol.

Tiro da fuori area di Spinazzola, in area Dumfries respinge il tiro con la mano, deviazione netta, non ci sono dubbi. Il Napoli chiede il rigore, Doveri fa proseguire, Marini al VAR fa proseguire: decisione che appare corretta, anche se il braccio è davvero staccato dal corpo. Ma Dumfries lo porta in avanti (potrebbe essere a protezione?) e, se non ce lo avesse avuto lì, il pallone gli sarebbe arrivato sul petto. Come detto, non bene dal punto di vista disciplinare la gestione di Doveri, l’uomo senza cartellini. Prima citazione, però, spetta a Bisseck: il gomito largo sulla tempia di McTominay poteva essere qualcosa in più del giallo".

Cosa ne pensa invece La Gazzetta? Ecco come si esprime la Rosea nella sua moviola: "Detto che la punizione (fallo su Mkhitaryan) che porta allo 0-1 è netta, qualche secondo prima (20’ pt) un tamponamento di McTominay a Dumfries sarebbe dovuto sfociare in calcio di rigore: c’è impatto energico, braccio spianato sul collo e il tutto senza mai nemmeno immaginare un contatto col pallone. Prima, al 10’ manca un giallo a Rrahmani su Thuram (calcione da dietro) e resta il dubbio sulla trattenuta di Bastoni a Politano a un passo dal possesso palla (Doveri sceglie fallo senza giallo). Al 33’, Dumfries impatta la palla col braccio sì largo ma a protezione dentro la figura corporea: non è da rigore per il fatto che non aumenta il volume corporeo. Manca il giallo a Bisseck, sbracciata sul collo a McTominay".