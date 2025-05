Libero perplesso: "Guida per Inter-Lazio non può lasciare indifferenti"

Marco Guida sarà Avar per Inter-Lazio domenica sera. Una designazione molto discussa per le recenti parole dell'arbitro internazionale. Ne parla anche Libero oggi in edicola.

"Le dichiarazioni dell’arbitro Guida avevano già fatto rumore ai tempi, ma evidentemente nessuno si era reso conto dell’effettivo peso specifico di certe parole, che puntualmente hanno presentato il conto con qualche settimana di ritardo, ovvero nel momento in cui il designatore, Gianluca Rocchi, ha scelto il fischietto di Torre Annunziata come assistente Var di Inter-Lazio, in programma domenica (ore 20.45).

Decisione che non può in alcun modo lasciare indifferenti visto che qualche tempo fa proprio Guida aveva candidamente ammesso d’aver chiesto e ottenuto la possibilità di essere esentato dall’arbitrare le gare del Napoli al fine di garantire la giusta serenità a se stesso e alla propria famiglia".