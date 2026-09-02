Rinchiudersi con l'Inter può non pagare: meglio rispondere con la qualità

vedi letture

na delle possibilità sarebbe quella di lasciare maggiormente l'iniziativa agli avversari per provare a colpire in ripartenza

La Gazzetta dello Sport analizza le possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l’Inter, soffermandosi sull'atteggiamento tattico che il Napoli potrebbe adottare a San Siro e sulle soluzioni a disposizione del tecnico dopo lo stop di Scott McTominay. Una delle possibilità sarebbe quella di lasciare maggiormente l'iniziativa agli avversari per provare a colpire in ripartenza. Nel pezzo del quotidiano si legge: “Sarebbe più comodo per Allegri aspettare e ripartire, provocare l’errore e lanciare Alisson Santos, il più rapido e tecnico degli esterni”.

Napoli, dubbio Vergara-DeBruyne

Una strategia esclusivamente attendista potrebbe però diventare rischiosa contro una squadra ricca di soluzioni offensive come l'Inter. La Gazzetta dello Sport avverte infatti che “rinchiudersi contro un’avversaria dalle molteplici risorse può trasformarsi in un disagio che alla fine si paga”. Da qui l’ipotesi di un Napoli più coraggioso, pronto a giocarsela anche sul piano tecnico. Secondo la rosea, “rispondere alla qualità con la qualità può diventare una soluzione più equilibrante”.