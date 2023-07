Rinnovo Zielinski, anche lo spogliatoio segue la vicenda: vogliono tutti che resti

Una delle situazioni che tiene in banco in casa Napoli è il rinnovo di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto nel 2024.

Una delle situazioni che tiene in banco in casa Napoli è il rinnovo di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto nel 2024. Si parla molto di un possibile addio, una cosa che di certo non farebbe piacere ai suoi compagni di squadra, stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "È sbarcato a Dimaro Bartolomej Bolek, l'agente di Zielinski, una delle situazioni da definire dell'organico di Garcia. È un giocatore importante, un punto di riferimento dello sviluppo del gioco nella stagione dello scudetto, le sue qualità sono apprezzate dall'intero spogliatoio che sta seguendo anche la sua situazione con la speranza di poter ancora contare sul talento di Zielinski".