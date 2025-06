Risalgono le quotazioni di Nuñez: ha detto no agli arabi perchè vuol tornare protagonista

Il Napoli resta vigilie per un grande attaccante da regalare ad Antonio Conte per la prossima stagione. Come noto, l'allenatore ha frenato l'affare Jonathan David, che per caratteristiche non è stato ritenuto dal tecnico compatibile con la sua idea di calcio. Secondo il Corriere dello Sport, dunque, il Napoli sarebbe tornato a pensare a Darwin Nuñez del Liverpool.

"Darwin Nuñez, uruguaiano del Liverpool, 26 anni il 24 giugno, è in risalita in attacco: le credenziali sono quelle giuste, ha forza fisica straripante e qualità. È una forza della natura. E fino a quando ha giocato con continuità al Benfica ha collezionato gol a raffica e che poi, soprattutto nell’ultima stagione, con i Reds è finito un po’ fuori dal centro del villaggio. Ora ha voglia di tornare protagonista. L’Al-Hilal ci ha provato anche per lui, dopo il no di Osi: nada".