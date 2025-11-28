Politano, dalla Roma... Alla Roma? L'ala azzurra ha un obiettivo per la trasferta all'Olimpico

di Pierpaolo Matrone

Alla Roma ha segnato il suo primo gol in Serie A, contro la Roma vorrebbe segnarne un altro, utile a sbloccarsi dopo un lungo digiuno. E' questo l'obiettivo di Matteo Politano per la trasferta di domenica, stando a quanto scritto dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Dovrebbe tornare dal primo minuto Politano, il giocatore della Serie A ad aver tentato il maggior numero di conclusioni senza segnare. L’esterno vuole ritrovare il gol, che manca dal 30 marzo scorso contro il Milan e domenica sera contro la Roma assumerebbe un valore simbolico particolare: proprio contro i giallorossi, infatti, nel 2015, segnò per la prima volta in Serie A.