Romero e un affare poco chiaro. La Stampa: "Strano triangolo Juve, Tottenham e Atalanta"

La Stampa analizza a fondo, per quanto riguarda l'inchiesta sulla Juventus, la strana operazione Romero che coinvolge Atalanta, Juve e Tottenham.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa analizza a fondo, per quanto riguarda l'inchiesta sulla Juventus, la strana operazione del difensore Romero che coinvolge Atalanta, Juve e Tottenham. L'operazione era stata curata dal ds bianconero Fabio Paratici, che nell'agosto 2021 porta Romero al Tottenham in cambio di 50 milioni di euro. In un'intercettazione del 30 luglio 2021 Paratici è al telefono con Luca Percassi, ad dell'Atalanta, e spinge per un accordo: "C'hai un giocatore che paghi 16 milioni e dopo un giorno lo rivendi a 50!".