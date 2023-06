Salernitana sorpresa da incontro ADL-Sousa: Gattuso può essere l'erede del portoghese

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta della contromossa della dirigenza salernitana in caso di addio di Sousa.

Al netto di quanto accadrà tra Paulo Sousa e il Napoli, l’incontro ha sorpreso la dirigenza della Salernitana, che fino a una settimana fa credeva di poter dare seguito al progetto tecnico. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta della contromossa della dirigenza salernitana in caso di addio di Sousa.

"Per questo si sta già muovendo di conseguenza, anche perché la squadra si ritroverà ai primi di luglio. Gattuso è l’opzione preferita dai granata, mentre nel periodo del terremoto in Turchia erano stati valutati Farioli e Montella. Nonostante a Salerno abbia utilizzato la difesa a tre, Paulo Sousa non avrebbe problemi a tornare ad un assetto con una linea a quattro com’era già capitato ai tempi della Fiorentina e alla guida della nazionale polacca".