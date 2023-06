Scontri ultras Varese-Napoli: emessi 49 Daspo dalla Questura

I provvedimenti sono stati decisi dopo le aggressioni avvenute a Varese il 4 e il 14 maggio, a seguito della vittoria dello scudetto della squadra azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quarantanove Daspo da due a otto anni sono stati emessi dalla Questura di Varese nei confronti di 24 ultras del Varese calcio e di 25 del Napoli. Lo si apprende dal sito di Sky Sport: I provvedimenti sono stati decisi dopo le aggressioni avvenute a Varese il 4 e il 14 maggio, a seguito della vittoria dello scudetto della squadra allenata da Spalletti.

Il Questore di Varese ha emesso altrettanti provvedimenti di DA.Spo: 24 a carico degli ultras varesini e 25 a carico dei partenopei. In particolare, in occasione dei disordini occorsi a Varese a seguito dei festeggiamenti per la vittoria anticipata della squadra di calcio del Napoli del campionato di serie A, la Digos ha avviato accurate indagini al fine di individuare i responsabili appartenenti alle frange ultras della tifoseria del calcio e del basket di Varese e riconducibili ai gruppi "CUV19”, “SKANNATI”, “ARDITI” e “BLOOD & HONOUR VARESE" gravitanti in questa provincia.