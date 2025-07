Il motivo per cui De Bruyne ha scelto Napoli: oggi prima volta coi compagni

vedi letture

Oggi l'arrivo a Castel Volturno di Kevin De Bruyne, un nuovo capitolo della sua lunga e gloriosa carriera. De Bruyne si metterà subito a disposizione di Conte, a Dimaro si comincerà a scoprire l'idea tattica del Napoli con Kdb in campo, un valore aggiunto della mediana e della trequarti, un fuoriclasse assoluto che potrà ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo. Al Manchester ha vinto di tutto. Oltre alla Champions nel 2023, quando fu storico Triplete, in bacheca sei volte la Premier League e, ancora, tra gli altri, la Coppa del Mondo per club e due Fa Cup. Focus sul belga sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Uno specialista del successo arrivato a Napoli per continuare a vincere: lo disse durante la prima intervista social ai canali ufficiali del club. Al City ha collezionato in dieci stagioni 422 presenze, 108 gol e 170 assist. I tifosi hanno salutato in lacrime il loro capitano. Kdb a Napoli vorrà dimostrare di avere ancora tanto da dare al calcio. Per questo ha scelto di restare in Europa. Disputerà la Champions League, dove si sente a casa. E lo farà nello stadio di Maradona, l'idolo di tutti. La sua è stata una decisione ben precisa: ha scelto Napoli, ha voluto il Napoli. Braccia aperte", si legge.