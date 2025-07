Il Napoli blinda Politano: pronto contratto fino al 2028

Rinnovo di contratto in vista per Matteo Politano? Ne parla Tuttosport oggi in edicola. Secondo il quotidiano, l'azzurro è pronto a legarsi al Napoli fino al 2028. Politano è uno dei pupilli di Conte, uno dei veterani del gruppo e uno dei fedelissimi dell'allenatore. Un vero e proprio soldatino devoto alla causa anche tattica del Napoli: esterno offensivo, ha giocato spesso da esterno di centrocampo, si è sacrificato e ha vissuto un'annata straordinaria culminata con il tricolore.