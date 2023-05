Scudetto a casa di Kim: svelate le date ufficiali della tournée in Corea

Il Napoli partirà per la tournée in Corea il 6 giugno, un giorno dopo la fine del campionato: il gruppo porterà lo scudetto a casa di Kim

Il Napoli partirà per la tournée in Corea il 6 giugno, un giorno dopo la fine del campionato: il gruppo porterà lo scudetto a casa di Kim e poi rientrerà in Italia l’11, cinque giorni dopo, considerando che i giocatori convocati dovranno rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali. Lo scrive il Corriere dello Sport che svela così le date ufficiali della tournée di fine campionato.