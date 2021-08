Spalletti verso il Venezia con un dubbio in mediana: un azzurro lo mette in difficoltà

Senza Demme è sparito il 4-2-3-1 per passare al 4-3-3, ma secondo il Corriere dello Sport c'è già un dubbio a centrocampo per Luciano Spalletti. Il classe '99 Elmas ha dimostrato di avere gamba e corsa e Fabian Ruiz, arrivato da due settimane appena, è ancora nella sua prima fase della preparazione. Per il resto col Venezia l'impalcatura vista in ritiro dovrebbe essere quella che vedremo dal primo minuto. Non preoccupa l'infiammazione di Insigne che dovrebbe essere regolarmente in campo nel tridente offensivo