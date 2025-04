Spareggio scudetto: tre ipotesi per la sede della partita

In caso di arrivo a pari punti, Inter e Napoli dovranno giocarsi lo scudetto con uno spareggio, una gara secca senza supplementari in caso di parità per decretare la squadra vincitrice dell’attuale campionato di serie A. Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola racconta di quella che potrebbe essere l’eventuale sede dello spareggio.

Classifica alla mano, in base al regolamento, ad oggi la partita si dovrebbe disputare a Milano, ma dato che per motivi di ordine pubblico i tifosi residenti in Campania da anni non possono accedere allo stadio Meazza, ecco che il Viminale valuta soluzioni alternative: al primo posto ci sarebbe lo stadio Olimpico di Roma, più difficile il San Nicola di Bari, ancor meno lo stadio di Reggio Emilia, troppo piccolo per una partita del genere con tantissimi tifosi che vorranno essere presenti.