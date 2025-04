Rigori o supplementari per lo spareggio? Cosa dice il regolamento

vedi letture

Non è assolutamente scontato ma è di sicuro una possibilità. Lo spareggio scudetto a fine stagione potrebbe decretare la vincitrice del campionato italiano con Inter e Napoli al momento a pari punti a cinque giornate dal termine del torneo. Da regolamento, in caso di spareggio e in caso di risultato di parità anche dopo i 90 minuti della partita secca, non ci saranno i supplementari e dunque lo scudetto si deciderà solamente ai calci di rigore.

È ancora presto per pensarci, in bilico non solo l’esito finale del campionato ma anche l’eventuale data in cui incastrare la partita. Di sicuro, i tifosi al momento hanno voglia di sapere tutto su quella che potrebbe essere la partita dell’anno per il Napoli.