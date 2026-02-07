Stadio Maradona ad Euro32? Serve condivisione col club: ADL può far saltare tutto

Riuscirà il Maradona ad essere tra gli stadi per Euro 2032? Nell'edizione odierna de Il Mattino vi è il punto della situazione stadio: nella giornata di ieri si è svolta una riunione tra FIGC e UEFA con la grande assenza della Ssc Napoli:

"Per il Comune c'erano l'assessore Eduardo Cosenza, il direttore generale Pasquale Granata e i tecnici che si stanno occupando della questione. Nello schermo posizionato in sala Giunta a palazzo San Giacomo, i delegati della Figc, in rappresentanza anche della Uefa: c'erano i dirigenti Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri. Assente il calcio Napoli, che invece al primo incontro aveva invitato l'avvocato Arturo Testa. Alla vigilia del vertice, nella serata di giovedì, il club ha annunciato agli organizzatori (Uefa e Figc) che non avrebbe partecipato all'appuntamento. All'ordine del giorno gli sviluppi sui lavori allo stadio Maradona per la partecipazione agli Europei del 2032. Piano di rilancio su cui il club non sembra credere perché punta sul suo progetto di costruzione di un nuovo impianto. E l'assenza di ieri ne sembra la conferma. La poltrona vuota lasciata dal club guidato da Aurelio De Laurentiis è stata notata dalla Figc".

Per l'approvazione e la partecipazione del Maradona serve, come requisito non scritto, la piena condivisione tra Comune e società azzurra, che in questo momento sembra mancare! Si continua a leggere su Il Mattino: "L'Italia, che organizza l'Europeo insieme alla Turchia, ha cinque stadi da scegliere. E tra i parametri di valutazione non c'è solo il protocollo Uefa, ma anche l'intesa con il club. E d'altronde non era necessaria la riunione di ieri per capirlo".