Gattuso tornerà a Castel Volturno: fissata la visita con il Napoli

Gattuso tornerà a Castel Volturno: fissata la visita con il Napoli
© foto di Image Sport
Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Questa volta sempre da allenatore ma della Nazionale Italiana e non del Napoli: Gennaro Gattuso tornerà al centro sportivo di Castelvolturno a distanza di 4 anni dall'ultima volta. Si avvicinano le date dei playoff e l'Italia si prepara all'appuntamento più importante per strappare il pass mondiali. 

Come scrive Il Mattino, Gennaro Gattuso seguirà da vicino domani sera la gara tra Juventus e Lazio ma ha già ampiamente programmato la visita a Napoli per seguire da vicino i diversi azzurri italiani in vista della sfida contro l'Irlanda del Nord.